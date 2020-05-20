Ильсур Метшин призвал сократить сроки отключения горячей воды в Казани

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин оценил работы по реконструкции котельной в Советском районе города. Директор АО "Казэнерго" Рустам Абдулхаков отметил, что опрессовка в этом году стартовала позже, чем обычно, из-за режима самоизоляции и погоды, но завершить ее планируют быстрее.

"По регламенту у нас имеется 14 дней для того, чтобы возобновить горячее водоснабжение. Но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы будем стараться завершить работы в кратчайшие сроки, чтобы жители ощущали как можно меньше дискомфорта в своих домах", - сказал Абдулхаков.

Метшин также призвал компании, снабжающие население горячей водой, провести подготовку к отопительному сезону не только быстро, но и качественно:

"Важно, чтобы подготовка к отопительному сезону прошла качественно. Но то, что вы сами берете на себя такие обязательства, чтобы уменьшить срок опрессовки, – это радует. Жители будут благодарны. Население старше 65 лет по-прежнему старается находиться дома – им без горячей воды тяжело. Поэтому прошу вас усилить работу, увеличить сменность для того, чтобы сократить сроки", - подчеркнул мэр Казани.

Напомним, что в конце апреля Ильсур Метшин поручил отложить отключение горячей воды в городе из-за того, что жители вынуждены находиться дома.