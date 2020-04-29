В Казани горячую воду не будут отключать до окончания режима самоизоляции

Мэр Казани запретил коммунальщикам до окончания режима самоизоляции отключать в домах горожан горячую воду. Об этом он заявил сегодня на заседании штаба по отоплению в Исполкоме.

"Подготовка к отопительному сезону начинается с опрессовок и всегда связана с необходимостью отключать горячую воду. Мы понимаем, что у коммунальщиков каждый день на счету, и мы привыкли проводить эту работу с конца апреля. Но я прошу все службы отложить отключение. Чтобы ни в одном доме горячая вода не была отключена, пока не будет объявлено об отмене всех ограничений", - подчеркнул Метшин.

Напомним, что с 27 апреля в Казани было объявлено о завершении отопительного сезона, однако, по данным мэрии, жители начали жаловаться на холод в домах.

"В социальных сетях, в интернет-приемную было много обращений по поводу того, что еще холодно и отопление не нужно отключать. Вместе с тем поступали и обращения, в которых горожане жалуются на жару и просят выключить батареи. Я прошу все эти обращения принять во внимание, главы районов должны взять ситуацию на личный контроль. Там, где есть возможность и обращения жителей, до конца недели отопительный сезон нужно продлить", - прокомментировал ситуацию мэр города.