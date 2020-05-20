Правительство РФ обсуждает новые антикризисные меры. В частности, предлагается повысить минимальное пособие по безработице, пишут "Известия" со ссылкой на план по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Уточняется, что данное пособие может вырасти с 1,5 до 4,5 тысяч, однако мера временная и рассчитана на три месяца, начиная с мая. На тот же срок планируется приравнять размер пособий для предпринимателей, вынужденных закрыть бизнес после 1 марта, к МРОТ, таким образом, он составит 12,1 тысячу рублей. Также в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Еще одной антикризисной мерой, которую рассматривает правительство, называют смягчение условия для досрочного выхода на пенсию. Сейчас на заслуженный отдых могут уйти граждане, потерявшие работу за два года до пенсионного возраста при страховом стаже 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Согласно плану, до конца 2020 года на пенсию смогут уйти россияне, которым до нее остается три года.

По мнению экспертов, данные действия помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших бюджетных затрат.