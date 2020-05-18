В Москве страховая компания компания "Росгосстрах Жизнь" выплатила родственникам умершего от коронавируса мужчины 1,74 миллиона. Как сообщают в пресс-службе компании, это первая для организации выплата по данной причине.

Клиент был застрахован по договору корпоративного страхования жизни. 64-летний мужчина, с положительным тестом на вирус ушел из жизни из-за отека легких.

"Это первое обращение в "Росгосстрах Жизнь" за выплатой по причине коронавируса. Возможно уже были и другие случаи, но в текущих условиях родственники и выгодоприобретатели могут не сразу обратиться в страховую компанию. Несмотря на то, что диагностирование COVID-19 не является исключением по рискам, связанным с жизнью и здоровью застрахованных, мы не ожидаем, что количество страховых случаев из-за коронавируса возрастет драматически", - прокомментировал директор по методологии СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей Кривошеев.