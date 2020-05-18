Банк «Открытие» аккредитовал пять строящихся ЖК в Татарстане

Банк «Открытие» продолжает развивать сотрудничество со строительным сектором Татарстана. Банк аккредитовал ЖК «Нестеровский» (ГК «Бриз»), ЖК «Центральный» (ГК «Профит»), ЖК «Царево Village» (ГК «Унистрой»), ЖК «Озерный» (ГК «Евростиль»), ЖК «Первомайский» (АО СЗ «ИтильТехноСервис») и ЖК «Красное Яблоко» (ГК «КамаСтройИнвест»). Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам этих жилых комплексов льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.

Банк «Открытие» 27 апреля начал прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

Так же банк начинает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.