В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Синоптики сообщили, что ночью 17 и 18 мая на территории республики местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до - 2 градусов.

Завтра днем местами прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами до 15−16 м/с.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели в Татарстане под влиянием очередного северо-западного циклона и активного атмосферного фронта снова прогнозируются дожди, температуры повысятся до +15..+20 градусов.