Наверх
COVID-19 в Татарстане
1919 заболевших
7 погибших
740 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

10:59, сегодня
В Татарстане число заболевших коронавирусом приближается к двум тысячам, зарегистрировано 7 смертей
12:24, сегодня
«Пришли на кладбище и остолбенели»: неизвестные выносят чугунные ограды с кладбища Бугульмы
12:23, сегодня
В Казани похолодает, ожидаются заморозки
11:38, сегодня
В Казани приставы остановили работу башенного крана
11:29, сегодня
В Челнах зарегистрирован один новый случай заражения COVID-19
11:01, сегодня
Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год
10:53, сегодня
В Татарстане мужчина приревновал свою жену и поджег машину соперника
10:10, сегодня
В Челнах мужчина угнал машину 18-летней девушки
10:06, сегодня
В Казани инспекторы ГИБДД потушили горящий гараж
10:00, сегодня
Банк «Открытие» помог предпринимателям сэкономить на приеме платежей
09:42, сегодня
В Казани два лебедя врезались в линию электропередач, один из них погиб
09:23, сегодня
В челнинском изоляторе мужчина, подозреваемый в изнасиловании, покончил с собой
09:00, сегодня
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»
08:00, сегодня
В Казани открыт новый приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
07:22, сегодня
Казанец пойдет под суд за то, что взял в заложники жену с детьми и угрожал их убить
07:00, сегодня
Медики заявили, что коронавирус может грозить бесплодием
17:56, 12.05.2020
В Казани парки и скверы открыли для посещения
17:50, 12.05.2020
Челнинец три дня пролежал мертвым в квартире
17:19, 12.05.2020
Минцифры Татарстана пообещала удалить базу данных пользователей системы цифровых пропусков
17:10, 12.05.2020
В Челнах за майские праздники составили более 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции
16:38, 12.05.2020
Заработал сервис для оформления выплат на детей от 3 до 16 лет. Ссылка
16:30, 12.05.2020
В новом челнинском обсерваторе для больных COVID-19 будут работать сотрудники КАМАЗа
16:05, 12.05.2020
Жительница Татарстана отказала мужу-пенсионеру в интиме, вонзив ему в бедро нож
16:02, 12.05.2020
В Челнах умер еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19
15:55, 12.05.2020
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
15:30, 12.05.2020
20 забавных заголовков новостей, появившихся за время самоизоляции
15:11, 12.05.2020
Из-за ремонта в Казани до осени закрыты несколько крупных улиц
15:00, 12.05.2020
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
14:50, 12.05.2020
В автограде лихач за рулем «Инфинити» насмерть сбил женщину
14:48, 12.05.2020
В Казани рабочего цеха задавило резервуарами бетоноприемника
14:10, 12.05.2020
В Нижнекамске погиб мужчина, отмечая встречу с друзьями у реки
13:15, 12.05.2020
Спящие на лавочках и молодые мамы без масок: как живет Казань после отмены режима самоизоляции
12:50, 12.05.2020
В Татарстане полицейские силой вывели из автобуса мужчину, находившегося в салоне без маски
12:45, 12.05.2020
Муниципальные парковки в Казани перешли на новый режим работы
12:10, 12.05.2020
В Татарстане поверх могилы ребенка похоронили чужого человека
11:56, 12.05.2020
В Татарстан в ближайшие дни придет похолодание
11:24, 12.05.2020
В Татарстане за сутки выздоровели от коронавируса вдвое больше, чем заболели
11:22, 12.05.2020
В Набережных Челнах выявлено более 20 новых случаев коронавируса
11:10, 12.05.2020
В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков
10:41, 12.05.2020
Нужен только один документ: утверждены правила оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
10:18, 12.05.2020
В Нижнекамске мужчина укусил полицейского - суд уже вынес ему приговор
10:10, 12.05.2020
«Из-за вас все болеют»: в казанском троллейбусе разгорелся скандал из-за нежелания надеть маску
09:00, 12.05.2020
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 г.
06:49, 12.05.2020
После сообщения Путина о дополнительных выплатах россиянам перестал работать Портал госуслуг
06:29, 12.05.2020
В Казани за раритетное издание Конституции просят 850 тысяч
06:03, 12.05.2020
«Эти люди поверили государству»: Путин распорядился вернуть самозанятым налоги за год
20:32, 11.05.2020
В Казани двоих мужчин завалило землей на трехметровой глубине
17:27, 11.05.2020
В Казани увеличат время работы наземного общественного транспорта
17:04, 11.05.2020
Россиянам с детьми от трех до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей. Введены новые меры поддержки
16:15, 11.05.2020
В Казани число безработных за месяц выросло в четыре раза
15:40, 11.05.2020
В Татарстане возобновят вакцинацию детей и медосмотры
14:42, 11.05.2020
Прокуратура ищет пострадавших от деятельности фонда «Гафаров и партнеры». Его сооснователь из Челнов
13:30, 11.05.2020
В полиции Татарстана пообещали «самое серьезное внимание» соблюдению масочного и перчаточного режима
12:29, 11.05.2020
На въездах в города Татарстана уберут блокпосты
12:04, 11.05.2020
Роспотребнадзор Татарстана о ношении масок и перчаток: «Не нравится - оставайтесь дома»
11:52, 11.05.2020
В Татарстане возобновляются межмуниципальные пассажирские перевозки
11:21, 11.05.2020
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса, скончался еще один пациент
11:14, 11.05.2020
В Татарстане скончался шестой пациент с коронавирусом. Он умер 9 мая
10:34, 11.05.2020
Полмиллиона заболевших к концу мая: эксперты заявили, что отменять карантин пока рано
09:57, 11.05.2020
В Татарстане отменяется система цифровых пропусков
09:41, 11.05.2020
Курсирование электричек в Арск и Свияжск из Казани будет продлено
09:16, 11.05.2020
В Альметьевске велосипедист погиб, налетев на конструкцию в виде георгиевской ленты
08:29, 11.05.2020
Роспотребнадзор рассказал, какие меры предосторожности примут в этом году на ЕГЭ
00:01, 11.05.2020
В Татарстане отменят ряд постановлений о мерах по предупреждению распространения коронавируса
19:58, 10.05.2020
Как татарстанцам отправить ребенка в детский сад с 12 мая: минздрав РТ утвердил порядок допуска
19:23, 10.05.2020
В Казани мужчины выгуливали крупную собаку без намордника - она напала на пуделя
18:24, 10.05.2020
В этом году в Казани могут пройти первые Игры стран СНГ
17:45, 10.05.2020
Что изменится в Татарстане с 12 мая: кабинет министров опубликовал постановление
17:22, 10.05.2020
Авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября
16:46, 10.05.2020
Пьяным пытался скрыться от полиции и утонул: проверяется версия смерти тренера по хоккею
16:33, 10.05.2020
Страшная авария под Казанью: две легковушки столкнулись лоб в лоб
15:52, 10.05.2020
Власти Татарстана расскажут, какие изменения будут в режиме самоизоляции
14:50, 10.05.2020
Фоторепортаж: как сотрудники МВД поздравляли казанских водителей с Днем Победы
14:48, 10.05.2020
Продвижения сайта и заработок в Tik Tok
14:06, 10.05.2020
Татарстанские медики получат материальную помощь за борьбу с коронавирусом
13:41, 10.05.2020
Завтра в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды - гроза и ветер
12:51, 10.05.2020
В Казани в Дербышках зажгли четвертый Вечный огонь и место выбрано не случайно
12:07, 10.05.2020
У соседей: в День Победы над Уфой изобразили французский флаг вместо российского
11:49, 10.05.2020
Набережные Челны догоняют Казань по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса
11:37, 10.05.2020
В России за сутки выявлено 11012 случаев коронавируса. Почти половина - контактные
11:27, 10.05.2020
За сутки в РТ выявлено 85 новых случаев коронавируса, выписано рекордное количество пациентов
11:12, 10.05.2020
Психологические аспекты торговли на Форекс
11:01, 10.05.2020
«Вот это выдержка у полиции»: 9 мая в центре Казани остановили автоколонну с красными флагами
10:24, 10.05.2020
Новые меры: теперь в Казани из-за пассажира без маски могут остановить движение автобуса
09:36, 10.05.2020
Казанцам дома не сидится: город оказался на 8 месте по индексу самоизоляции
08:49, 10.05.2020
Мебель для отдыха: кресло-кокон и кресло-шезлонг
Фото УФССП РТ

В Казани приставы остановили работу башенного крана

13.05.2020, 11:38 202 1 prokazan.ru

В Казани судебные приставы приостановили работу башенного крана. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. 

Работа строительной техники была остановлена по решению Советского районного суда Казани. Согласно материалам дела, строительной организацией допущен ряд нарушений при эксплуатации строительной техники.

Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.1.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Судом постановлено приостановить деятельность башенного крана сроком на 30 суток. Решение суда для принудительного исполнения поступило судебным приставам. Выехав по месту расположения, сотрудники службы опечатали кран. Руководство организации предупреждено об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы крана.

Напомним, только за мая в Казани на предприятиях погибли два человека: на заводе "Казаньоргсинтез" рабочего убило током, а в одом из формовочных цехов человека раздавило резервуарами бетоноприемника.

Строительство Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани похолодает, ожидаются заморозки
В Менделеевске в мае запланировано отключить газ
В Татарстане число заболевших коронавирусом приближается к двум тысячам, зарегистрировано 7 смертей
В Челнах дома обманутых дольщиков достроят к лету
В Казани инспекторы ГИБДД потушили горящий гараж
В Казани два лебедя врезались в линию электропередач, один из них погиб
В Казани открыт новый приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Казанец пойдет под суд за то, что взял в заложники жену с детьми и угрожал их убить
В Казани парки и скверы открыли для посещения
Из-за ремонта в Казани до осени закрыты несколько крупных улиц
В Казани рабочего цеха задавило резервуарами бетоноприемника
Спящие на лавочках и молодые мамы без масок: как живет Казань после отмены режима самоизоляции
Муниципальные парковки в Казани перешли на новый режим работы
В Татарстане за сутки выздоровели от коронавируса вдвое больше, чем заболели
В Казани за раритетное издание Конституции просят 850 тысяч
В Казани двоих мужчин завалило землей на трехметровой глубине
В Казани увеличат время работы наземного общественного транспорта
В Казани число безработных за месяц выросло в четыре раза
В полиции Татарстана пообещали «самое серьезное внимание» соблюдению масочного и перчаточного режима
На въездах в города Татарстана уберут блокпосты
Роспотребнадзор Татарстана о ношении масок и перчаток: «Не нравится - оставайтесь дома»
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса, скончался еще один пациент
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
13 мая 2020
11:56
Ни адреса объекта строительства, ни название организации. Опять где то , что то, о чем то.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:30, сегодня
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки
17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий
13:10, 03.05.2020
Российский эпидемиолог: прирост заболевших не означает углубления пандемии
08:57, 02.05.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
10:11, 25.04.2020
Россиянам посоветовали не планировать зарубежные поездки в этом году
12:49, 24.04.2020
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, 24.04.2020
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
14:41, 20.04.2020
В Минздраве РФ не поддерживают идею отмены самоизоляции сразу после прохождения пика коронавируса
16:10, 19.04.2020
«Наливайки» в жилых домах ждут новые ограничения. Их могут вводить власти регионов
13:13, 19.04.2020
Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
11:27, 19.04.2020
В России за сутки ощутимо выросло число случаев коронавируса, больше стало и летальных исходов
12:32, 17.04.2020
В России за сутки от коронавируса умер 41 человек, 10 - в Приволжском федеральном округе
11:04, 17.04.2020
Школьники в этом году не будут писать всероссийские проверочные работы
17:28, 16.04.2020
Власти Башкирии заявили, что режим самоизоляции продлится минимум до начала лета
11:18, 15.04.2020
За сутки только в трех регионах Приволжского федерального округа не прибавилось заболевших COVID-19
17:16, 14.04.2020
Госдума перенесла дату окончания Второй Мировой войны
11:30, 14.04.2020
В трех регионах Поволожья число заболевших COVID-19 превысило сотню. Также есть погибшие
18:32, 13.04.2020
Путин обозначил время, за которое российские регионы должны будут подготовиться к пику COVID-19
16:39, 12.04.2020
В Москве мужчина едва не выпал с 15 этажа, пытаясь сделать селфи