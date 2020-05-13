В Казани судебные приставы приостановили работу башенного крана. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Работа строительной техники была остановлена по решению Советского районного суда Казани. Согласно материалам дела, строительной организацией допущен ряд нарушений при эксплуатации строительной техники.

Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.1.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Судом постановлено приостановить деятельность башенного крана сроком на 30 суток. Решение суда для принудительного исполнения поступило судебным приставам. Выехав по месту расположения, сотрудники службы опечатали кран. Руководство организации предупреждено об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы крана.

Напомним, только за мая в Казани на предприятиях погибли два человека: на заводе "Казаньоргсинтез" рабочего убило током, а в одом из формовочных цехов человека раздавило резервуарами бетоноприемника.