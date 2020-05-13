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Таксистам скоро придется искать другую работу? Все, что вы хотели знать о беспилотниках в Казани

13.05.2020, 17:13 20 0 prokazan.ru
Они ворвутся в нашу жизнь, когда будут готовы законы

На майских праздниках стало известно, что "Яндекс" и Сбербанк при участии "ГАЗа" и "КамАЗа" подготовили план поэтапного внедрения в России беспилотных автомобилей. К началу 2023 года на дорогах РФ должны появиться беспилотные транспортные средства для перевозки людей и грузов без инженера-оператора в салоне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, направленный в апреле в профильные министерства.

Как устроены беспилотные автомобили, сколько они стоят, когда они появятся на улицах Казани – в материале ProKazan.ru.

Что из себя представляет беспилотное транспортное средство?

Беспилотный автомобиль – это транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, способное передвигаться из точки А в точку Б без участия человека.

В каждый беспилотный автомобиль встраивается искусственный интеллект, который занимается обработкой данных и управляет машиной. На крыше беспилотного транспортного средства находится лидар — дорогостоящий лазерный сенсор, обнаруживающий объекты вокруг машины. По периметру автомобиля устанавливаются камеры, необходимые для визуального обнаружения таких объектов, как дорожная разметка или знаки. Беспилотный автомобиль также оснащается радарами, определяющими различные препятствия.

Беспилотный автомобиль
Беспилотный автомобиль
Источник: Михаил Почуев ТАСС

Все беспилотные автомобили распределяются по 5 уровням автономности:

Level 1 — Driver Assistance: Автомобиль помогает водителю затормозить или ускориться.

Level 2 — Partial Automation: Автомобиль может одновременно контролировать процессы ускорения и торможения, но водитель должен следить за обстановкой и быть готовым принять управление на себя.

Level 3 — Conditional Automation: Автомобиль может передвигаться полностью самостоятельно, однако в какой-то момент может попросить водителя принять решение.

Level 4 — High Automation: Автомобиль передвигается самостоятельно, может справляться со сложными дорожными ситуациями. Ситуации, когда водитель должен будет принять управление на себя маловероятны, но не исключаются.

Level 5 — Full Automation: Автомобиль полностью автономен. Руль может отсутствовать.

Как используют беспилотники в мире?

В прошлом году американская компания Gartner подсчитала, сколько беспилотных транспортных средств появилось в мире за 2018 и 2019 гг. В 2018 году общее количество беспилотников составило 137 129 единиц, а в 2019 году — 332 932 единиц.

В 2017 году Китае запустили первые беспилотные автобусы.

В 2018 году в Дубае и в Токио открыли первые сервисы беспилотных такси

В том же году в Австралии и Швеции начали курсировать пассажирские беспилотные автобусы.

В ноябре 2018 в России разрешили тестировать беспилотные автомобили на общих дорогах. С мая 2019 года беспилотники "Яндекса" ездят по Москве.

В то же время сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе

В конце 2019 года в Калифорнии разрешили коммерческую эксплуатацию полностью беспилотных доставщиков товаров. В Золотом штате также работает сервис беспилотного такси BotRide. Именно Калифорния считается одним из самых прогрессивных штатов с точки зрения законов о самоуправляемых транспортных средствах.

Что думают казанцы о беспилотных автомобилях?

Как показал опрос ProKazan, проведенный в сообществе Вконтакте, казанцы пока не готовы к появлению беспилотных транспортных средств на улицах города.

 

 

В комментариях к опросу подписчик сообщества Николай поделился своим мнением по этому поводу:

"Да, давно пора. Вообще, считаю, надо убрать личный транспорт с черты города".

Еще одна подписчица сообщества ProKazan.ru Вконтакте Валентина заявила, что не может довериться ни искусственному интеллекту, ни человеку.

"Нет доверия никакого. Ни тем, ни другим", - написала она в комментариях.

"Сложный вопрос. Человек может заснуть, неправильно отреагировать на дорожную ситуацию. А беспилотника может заклинить. Он может зависнуть и т.д. Однако все равно я бы поехал лучше в беспилотнике, чем в такси с водителем", - анонимно высказался другой подписчик.

Что говорят татарстанские разработчики беспилотников?

Руководитель лаборатории автономных транспортных систем университета Иннополис, к.т.н., Ph.D., Салимжан Гафуров развеял всеобщие опасения по поводу беспилотных автомобилей.

Ученый рассказал, какими разработками занимается его лаборатория и на какие средства существует. 

"Мы, прежде всего, университет, нас финансирует государство, но при этом у нас есть коммерческие работы. И отрадно, что они именно в сфере беспилотного транспорта. Это говорит о том, что наша работа востребована на рынке. На данный момент мы закончили 5 проектов, посвященных беспилотному транспорту. Мы сделали беспилотные автомобили на базе KIA Soul, Hyundai Solaris, Hyundai Santa Fe, Toyota Prius, КамАЗ-43118".

Гафуров объяснил, как именно происходит работа над беспилотными системами. 

Сотрудники лаборатории интегрируются в систему управления автомобилем, которая предоставляется производителями. Они производят обратный инжиниринг, то есть исследуют машину с целью понять принцип ее работы, а потом надстраивают свой уровень понимания окружающей среды, разрабатывают системы управления, локализации автомобиля в пространстве, систему безопасности, планирования, предсказания движения других объектов, систему общения с другими автомобилями и элементами городской автоструктуры.

"Мы прокладываем мостики, чтобы общаться с органами управления машины - педалями, коробкой, рулем. Устанавливаем общение, чтобы проехать из точки A в точку B", - сказал ученый.

Как отметил специалист, для взаимодействия с дорогой, для беспилотника ключевым является модуль распознавания – Perception. Он базируется на нейронных сетях и требует постоянного обучения, дорабатывания под конкретные случаи. Эффективность работы этого модуля зависит от пробега автомобиля, подчеркнул Гафуров. Чем дольше находится беспилотный автомобиль на дороге, тем умнее  и безопаснее он становится. 

"В процессе поездки мы записываем данные сенсоров – камер и лидаров. Эти данные попадают нам, нашим разметчикам, они размечают на картинках разные объекты: вот здесь пешеход, здесь автомобиль и т.д. Далее эти данные подаются нейронной сети на дообучение. Нейронная сеть дообучается и учится предсказывать случаи самостоятельно", - объяснил руководитель лаборатории. 

Корреспондент ProKazan.ru спросил ученого о Trolley problem или проблеме вагонетки. Людей интересует, кого беспилотный автомобиль собьет в экстренной ситуации - собаку, ребенка, мужчину или женщину. Гафуров ответил, что для беспилотного автомобиля не существует проблемы выбора. Он действует так, как велел ему разработчик.

"Беспилотник руководствуется этикой, которую в него заложил производитель. В зависимости от того, что заложишь, то и будет делать беспилотник.  Он не делает выбора на свое усмотрение. Можно точно предсказать то, что он будет делать, в отличие от людей. Ему можно доверять в этом вопросе", - сказал специалист.

Беспилотный автомобиль
Беспилотный автомобиль
Источник: habr.com

В ходе беседы, кроме предсказуемости, специалист отметил еще массу преимуществ беспилотных автомобилей.

Например, беспилотники не устают и не засыпают;

Беспилотниками могут пользоваться подростки и люди с ограниченными возможностями;

В беспилотном такси не существует опасности, что вас не довезут до пункта назначения, никто также не будет пытаться с вами познакомиться;

Стиль вождения беспилотных автомобилей более безопасный, чем у водителей-людей;

Беспилотные автомобили могут реализовывать движение в колоннах, могут эксплуатироваться в сложных условиях.

Руководитель лаборатории надеется, что в будущем переход на беспилотные транспортные средства приведет к отказу от использования личных автомобилей.

"Если все такси заменят беспилотники, это не приведет к коллапсу системы. Это приведет к снижению трафика на дорогах, не нужно будет строить постоянно новые развязки, снизится воздействие на окружающую среду", - добавил ученый.

Гафуров рассказал, что цены на беспилотные автомобили будут постепенно падать. Несколько лет назад установка беспилотной системы в автомобиль стоила около 3 млн. рублей.

"Технология удешевляется. Оснащение всеми сенсорами стоило пару лет назад очень много. Если сам автомобиль стоил 2 млн, то сенсорика на него стоила около 3 млн. Это неприемлемо для рынка. Сейчас все значительно удешевилось. Лидары составляют основную стоимость пакета. Сейчас цена на это составляет около 700-600 тысяч рублей", - рассказал специалист.

Руководитель лаборатории сказал, что ждать беспилотные автомобили на улицах города осталось недолго:

"Технологии готовы к выходу на рынок. Не хватает законодательной базы, но сейчас она активно прорабатывается. 

Однако существует еще социальный фактор. Граждане должны быть готовы к появлению таких автомобилей на дорогах. Люди должны научиться доверять беспилотникам. Переходя дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, вы смотрите в глаза водителя, чтобы удостовериться, пропускает ли он вас, а в беспилотнике нет водителя. Потребуется некоторое количество времени, чтобы выработать новые привычки".

Он также добавил, что для беспилотных автомобилей не требуется специальной дорожной инфраструктуры.

В настоящее время сотрудники лаборатории работают над технологиями в области подводной робототехники. В Иннополисе разрабатываются три подводных робота для разных глубин погружения: для обследования трубопроводов, для исследования гидрохимического состава воды, для мониторинга надводно-подводной ситуации.

"Сейчас мы заложили автономный катер, автономный подводный аппарат до 30 метров погружения и подводный аппарат до 3 000 метров погружения. Эти системы способны решать задачи для разного типа заказчиков", - рассказал ученый.

Кроме того, разработчики из Иннополиса трудятся над созданием технологии в области беспилотных летательных аппаратов.

"Сейчас разрабатывается конвертоплан – аппарат вертикального взлета и посадки с гибридными двигателями. Гибридные двигатели позволяют перемещаться аппарату в самолетном режиме, благодаря чему он может преодолевать большие расстояния, обладая большой автономностью. Его автономность составляет 200 километров при грузоподъемности до 15 килограммов. Еще разрабатывается модуль аэроразведки. Его можно оставлять в полях, в карьерах при температуре воздуха от -40 до +60 °C. Это герметичный бокс, который позволяет обеспечить жизнеспособность летающих аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Его можно устанавливать в кузов большегрузных автомобилей для обеспечения навигации в условиях бездорожья", - объяснил специалист.

Также в планы лаборатории входит разработка системы определения расположения беспилотного локомотива в пространстве для РЖД.

Хотя аналитики Berg Insight прогнозировали, что первые самоуправляемые автомобили на дорогах общего пользования появятся уже в 2020 году, до этого еще далеко. Несмотря на все свои неоспоримые достоинства – экологичность, безопасность, предсказуемость, способность самообучаться и работать без устали, беспилотные автомобили обладают рядом недостатков, над устранением которых разработчики по всему миру продолжают усердно трудиться. Например, искусственный интеллект не всегда корректно присваивает приоритеты дорожным препятствиям, ему сложно предвидеть резкую смену траектории движения пешеходов, искусственный интеллект пока не научился коммуницировать с окружающими водителями. Также беспилотные автомобили испытывают некоторые трудности при передвижении во время осадков. 

 

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комментарии

Горожанин
0
13 мая 2020
17:24
Какая досада, а я уже купил Ё-мобиль.
Русский обыватель
0
13 мая 2020
17:27
бесПилотниками мы в нашем ЛГБТ штабе называем всех идейных гомосексуалистов. Я самый главный беспилотник Казани.

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
10:11, 25.04.2020
Россиянам посоветовали не планировать зарубежные поездки в этом году
12:49, 24.04.2020
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, 24.04.2020
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
14:41, 20.04.2020
В Минздраве РФ не поддерживают идею отмены самоизоляции сразу после прохождения пика коронавируса
16:10, 19.04.2020
«Наливайки» в жилых домах ждут новые ограничения. Их могут вводить власти регионов
13:13, 19.04.2020
Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
11:27, 19.04.2020
В России за сутки ощутимо выросло число случаев коронавируса, больше стало и летальных исходов
12:32, 17.04.2020
В России за сутки от коронавируса умер 41 человек, 10 - в Приволжском федеральном округе
11:04, 17.04.2020
Школьники в этом году не будут писать всероссийские проверочные работы
17:28, 16.04.2020
Власти Башкирии заявили, что режим самоизоляции продлится минимум до начала лета
11:18, 15.04.2020
За сутки только в трех регионах Приволжского федерального округа не прибавилось заболевших COVID-19
17:16, 14.04.2020
Госдума перенесла дату окончания Второй Мировой войны