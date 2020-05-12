С 12 мая В Татарстане отменили процедуру получения пропусков для выхода из дома. С сегодняшнего дня режим самоизоляции перестал быть обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства республики от 10 мая, отменяющего действие всех принятых ранее ограничений.

Однако находиться в общественных местах без защитных масок и перчаток по-прежнему запрещено. Массовые мероприятия также остаются под запретом. Кинотеатры, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны остаются закрытыми для посетителей.

Корреспондент ProKazan.ru прогулялся по Советскому району Казани и посмотрел, как живет город после отмены режима самоизоляции.

На улицах города сегодня многолюдно. Вероятно, это связано с благоприятной погодой. Среди прогуливающихся можно увидеть и пожилых людей, и молодых мам. Пожилые люди, в большинстве своем, соблюдают масочный режим даже на улицах, где от маски можно было бы и отказаться, а вот молодые мамочки позволяют себе свободно дышать чистым воздухом.

Прогуливающиеся люди

Молодые мамы с колясками

На скамейках у ДК им.Саид-Галиева мирно греются на весеннем солнышке старые знакомые. Кто-то даже задремал. Не все из присутствующих надели на прогулку защитные маски.

Встреча знакомых

Около расчетного центра собралась очередь на оплату услуг ЖКХ. Почти все ожидающие в масках.

Очередь

А вот на детских площадках никаких очередей нет. Площадки закрыты.

Детская площадка

Дворовые детские горки обмотаны специальной лентой. Да и детей поблизости нет.

Детская горка

Они гуляют на территории открывшихся садиков.

Садик

Возобновили свою работу и овощные ларьки.

Ларек

Парикмахерские ожидают своих клиентов.

Парикмахерская

За порядком следят полицейские в защитных масках.

Полицейские

В местных магазинах находиться разрешается только в масках. За соблюдением мер безопасности следят сотрудники магазина.

Магазины

Люди правила не нарушают. Все посетители имеют при себе маски и перчатки.

Магазины

Напомним, что режим самоизоляции в Татарстане был введен 30 марта.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 1832 случая COVID-19, вылечены 640 человек. Всего с начала пандемии умерли шесть пациентов с коронавирусом.