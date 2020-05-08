28-летнего жителя Высокогорского района на 200 тысяч обманули "сотрудники" несуществующего банка.

Как сообщают в МВД РТ, мужчина хотел взять кредит. ОН заполнил заявку на интернет-сайте несуществующего коммерческого банка. Вскоре ему перезвонил гражданин, который представился сотрудником финансовой организации. Он сообщил, что кредит одобрен, но сначала необходимо подтвердить свою личность, заплатив некоторую сумму. Мужчина незамедлительно выполнил это условие. В течение того же дня ему поступали звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка и операционного отдела. Они под предлогами оплаты страхового взноса, процентов от суммы и услуг курьера выманили у потерпевшего 202 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению предполагаемых преступников. Уже установлено, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в Москве, Кемеровской области и Ханты-Мансийском округе.