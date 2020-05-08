В Казани на реконструкцию закрывается гипермаркет "Карусель" на Ибрагимова, 56. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Retail Group. Последним днём работы магазина станет 10 мая, после реконструкции на месте "Карусели" откроется "Перекресток".

"Площадь торгового зала будущего "Перекрёстка" уменьшится относительно гипермаркета, но будет превышать средний показатель по сети супермаркетов. На освободившемся пространстве будут организованы дополнительные сервисы для покупателей. Ассортимент большого «Перекрёстка» также будет шире, чем в обычном супермаркете: в частности, будет расширено предложение в категории "фреш" (молочная и мясная гастрономия, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и овощи), а также готовой еды и ЗОЖ-продукции", - рассказали в пресс-службе ритейлера.

В новом торговом объекте предусмотрена система самостоятельного сканирования продуктов, терминал лояльности и комната матери и ребенка. Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5 Retail Group, которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей, отметили в компании.