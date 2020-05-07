В Казани сегодня загорелась многоэтажка на Рауиса Гареева.

Сообщение о пожаре в доме 111, корпус 1 поступило в 12:02. По данным МЧС РТ, на седьмом этаже в квартире горели вещи и письменный стол на площади 2 квадратных метра.

В многоэтажке загорелись вещи и мебель на седьмом этаже

На место по номеру вызова № 2 выехали 9 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава. Работало одно звено газодымозащитной службы, были проверены верхние этажи, задымления не наблюдалось. В 12:23 открытое горение было ликвидировано.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.