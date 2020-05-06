У жителей Татарстана с 6-го мая появится возможность посещать кладбища. Для этого необходимо будет получить цифровой пропуск, сообщают в Минцифры РТ.
Для посещения кладбищ не будут вводить дополнительную цель, вместо этого будет изменена формулировка цели №4 - "участие в похоронах". Воспользоваться данной целью можно один раз в неделю на один час.
Оформить цифровые пропуска по этой цели можно через личный кабинет на портале covid19.tatarstan.ru и через отправку СМС-сообщений на короткий номер 2590.
Консультацию по оформлению цифровых пропусков можно получить в контакт-центре по единому номеру: 8-800-250-90-33. Также вся подробная информация представлена на сайте сервиса.
комментарии
В отличии от России где власти, воспользовавшись удобным предлогом "коронавируса" прекратили плановое лечение всех остальных больных. ибо нефиг.