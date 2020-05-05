Татарстанские школьники в этом году на майские праздники отдохнут с 1 по 11 мая включительно, 6,7 и 8 мая для них станут также выходными днями, сообщают в Минобрнауки РТ.

Студенты колледжей и вузов не учатся с 1 по 5 мая включительно, а 6, 7 и 8 мая продолжают учебу в дистанционном режиме. 9, 10 и 11 мая включительно также считаются выходными. Дежурные группы в детских садах 6,7 и 8 мая работают в прежнем режиме.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ рекомендовало завершить учебный год в России в середине мая.