В столице РТ продолжается прием заявок от самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в областях, наиболее пострадавших от кризиса, на получение продуктовых наборов. Об этом сообщили в мэрии города.

Для оформления заявки необходимо обращаться на горячие линии в районные администрации:

+7(843)519-34-06 – Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-3141 – Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 – Кировский и Московский районы;

+7(843)272-35-03 – Советский район.

Напомним, что продуктовые наборы могут получить одиноко проживающие граждане старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума; дети из семей с доходами ниже прожиточного минимума, в которых родитель уклоняется от уплаты алиментов; дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, имеющие в своем составе детей в возрасте старше 8 лет; семьи, находящиеся в социально опасном положении; семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются на безвозмездной основе; дети, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в областях, наиболее пострадавших от кризиса.