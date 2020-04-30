Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Премьер-министр заявил об этом на онлайн-конференции с Путиным.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

В качестве временного и.о. главы кабмина Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова .

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер.

Президент РФ выразил надежду, что премьер останется в хорошей рабочей форме и будет принимать участие в работе. При этом, как подчеркнул глава государства, без учета мнения Мишустина решения по поддержке граждан и экономики приниматься не будут.

"Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с Вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю",- прокомментировал Путин ситуацию.

Владимир Путин уже подписал указ о назначении Белоусова и.о. председателя Правительства РФ. Добавим, что на сегодняшний день в России выявлено уже 106 498 случаев коронавируса.