В Татарстане за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, сообщают в опершатбе РТ. Общее число заболевших по данным на 30 апреля составляет 823 человека.

28 человек госпитализированы, 43 проходят лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания. Также известно, что пять новых случаев - завозные, 66 человек имели контакт с больными.

Среди новых случаев 11 человек - дети, 10 - молодые люди в возрасте до 30 лет, 21 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60, 10 - от 60 до 70 лет, трое - от 70 до 80 и два человека -старше 80 лет.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Казани - 36, 11 новых заболевших - в Набережных Челнах. По четыре случая подтверждено в Нижнекамском и Кукморском районах РТ, три - в Высокогорском, по два - в Буинском, Атнинском и Сармановском районах, по одному заболевшему прибавилось в Дрожжановском, Тукаевском, Елабужском, Тюлячинском, Зеленодольском, Черемшанском и Аксубаевском районах.

Выписано по выздоровлению за весь период 88 пациентов, сообщает оперштаб. Из них 3 человека получали лечение в Казани, по одному – в Набережных Челнах и Азнакаевском районе. За все время скончался один пациент в Набережных Челнах.