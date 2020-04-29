Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места аварии.

По версии следствия, 18 декабря 2019 года подсудимый, будучи лишенным права управления транспортными средствами, сел за руль седельного тягача МАЗ 6430А8-360-020 с прицепом-цистерной. Во время движения по улице Мира водитель пересек сплошную разделительную линию и допустил выезд прицепа на встречную полосу движения, где врезался в Volkswagen Golf. Последний, в свою очередь, совершил столкновение с грузовиком ГАЗ 3221.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. При этом обвиняемый с места ДТП скрылся. В тот же день его задержали сотрудники полиции. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.