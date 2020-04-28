Известно время, в которое Владимир Путин выступит с обращением по поводу ситуации с COVID-19

Сегодня, 28 апреля, президент РФ выступит с очередным обращением по поводу ситуации с коронавирусом в стране. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так. Оно будет, скажем так, где-то в районе половины четвертого, плюс-минус, с трех до четырех", - пояснил Песков.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, принять участие в нем приглашены все губернаторы. Вступительное слово скажет президент, также выступит глава Роспотребнадзора РФ и несколько глав регионов. Глава государства также даст оценку ситуации и перспектив на краткосрочный период.