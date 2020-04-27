С 27 апреля в Казани завершается отопительный сезон. В этом году он продлился 217 дней, сообщают в мэрии города.

"В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Казани №1220 от 22 апреля, сегодня, 27 апреля, с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха в Казани завершается отопительный период" - сообщил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

Напомним, завершить отопительный сезон планировалось 24 апреля, однако в связи с изменившимися погодными условиями сроки были отодвинуты. Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8 и более градусов.