В России готовятся к внедрению полностью беспилотных автомобилей - без оператора в салоне. Как пишут "Известия", бизнес готов уже сейчас начать коммерческую эксплуатацию автономных такси в отдельных регионах. Предполагается, что одним из них станет Татарстан, в частности, Иннополис и его окрестности.

В апреле "Яндекс" предложил Минтрансу РФ разрешить коммерческую эксплуатацию беспилотных транспортных средств без инженера-оператора в салоне.

"Мы предложили разделить формирование нормативной базы на несколько этапов, чтобы плавно перейти от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем к их коммерческому использованию в полностью автономном режиме", - цитирует издание руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищука.

В начале апреля президент поручил собрать предложения ведомств и организаций по поводу внедрения в стране полностью беспилотных ТС. Они должны быть представлены в кабмин до 12 мая, главе государства — до 31 мая.В целом нормативная база для внедрения полностью беспилотных автомобилей, как полагают в компании, может быть готова к декабрю 2021 года.