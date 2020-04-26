По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество зараженных за сутки выявлено в Казани - 38 человек.

Так обстоит ситуация с коронавирусной инфекцией в других городах и районах Татарстана:

Набережные Челны – 4 новых заболевших;

Балтасинский – 5;

Лаишевский – 3;

Пестречинский – 3;

Высокогорский – 2;

Арский – 2;

Сабинский – 2;

Буинский – 1;

Елабужский – 1;

Новошешминский – 1;

Сармановский – 1;

Чистопольский – 1.

Из них 10 завозных случаев, 61 человек заразились при непосредственном контакте с больными.

11 пациентов госпитализированы, 60 получают амбулаторное лечение на дому.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Роспотребнадзор.