По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Наибольшее количество зараженных за сутки выявлено в Казани - 38 человек.
Так обстоит ситуация с коронавирусной инфекцией в других городах и районах Татарстана:
Набережные Челны – 4 новых заболевших;
Балтасинский – 5;
Лаишевский – 3;
Пестречинский – 3;
Высокогорский – 2;
Арский – 2;
Сабинский – 2;
Буинский – 1;
Елабужский – 1;
Новошешминский – 1;
Сармановский – 1;
Чистопольский – 1.
Из них 10 завозных случаев, 61 человек заразились при непосредственном контакте с больными.
11 пациентов госпитализированы, 60 получают амбулаторное лечение на дому.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
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