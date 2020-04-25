Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение.

По данным ведомства, с 14.30 до 21 часа 25 апреля местами на территории Республики Татарстан ожидается очень сильный юго-западный ветер порывами до 25-27 метров в секунду.

В МЧС РТ напоминают о правилах безопасности при сильном ветре: