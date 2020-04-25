В Татарстане за сутки подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции, всего на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 491 жителя РТ.

По данным оперштаба, из 65 новых случаев 19 имеют завозной характер, 46 человек заразились в результате контакта с больными. 20 человек госпитализированы, 45 проходят лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой болезни.

Среди новых заболевших 20 - в возрасте от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60, 11 - от 60 до 70, по семь - от 70 до 80 лет и дети, пять случаев среди граждан от 18 до 30 и один заболевший старше 80 лет.

Больше всего заболевших выявили в Казани - 21 случай, в целом за сутки инфекция подтверждена еще в 20 районах республики. По четыре случая выявили в Нурлатском, Тюлячинском и Дрожжановском районах, по три - в Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Кукморском и Сармановском районах, по два - в Елабуге, Тетюшах, Балтасях, Сабах и Буинском районе. По одному заболевшему прибавилось в Новошешминске, Лениногорске, Альметьевске, Чистополе, Пестречинском, Тукаевском и Азнакаевском районах.

Также за минувшие сутки выздоровело три человека: один из них находился в Казани, двое – в Набережных Челнах. На 25 апреля в Татарстане выздоровели 54 человека.

Ранее сообщалось, что в КФУ получили первые результаты тест-системы на антитела к коронавирусу.