В Татарстане по данным на 25 апреля зарегистрирован 491 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

По словам главы Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной, средний темп прироста составил 22%. Темп прироста за последние сутки – 15%.

За всю историю циркуляции коронавируса в республике в среду, 22 апреля, был самый высокий темп прироста новых случаев – 27%, заявила Патяшина.

"Большая доля вероятности, что последующая неделя будет богата на новые случаи заболевания. Поэтому крайне важно, чтобы все введенные ограничения были жестко соблюдены", - подчеркнула она.