В Казанском федеральном университете осуществлен первый тест на антитела к коронавирусу, сообщают в пресс-службе вуза.

"В качестве тестового образца использовалась плазма переболевшего коронавирусом человека. Это первый татарстанский донор. Работа осуществлялась в рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан. На базе Республиканского центра крови Казанский университет осуществляет научное сопровождение этого проекта. Мы отвечаем за тестирование на наличие антител у переболевших COVID-19", - рассказал Альберт Ризванов.

Тестирование в формате ИФА занимает порядка нескольких часов и требует специализированной иммунологической лаборатории. Тест-система показала, что она принципиально способна определять наличие антител. В течение следующей недели планируется оптимизировать тест для определения уровня антител против COVID-19. Очередной задачей станет упаковка тест-системы и получение регистрационного удостоверения.

Система будет выглядеть как тест-полоски, на них будет наноситься капля крови. Одна полоска, выступившая на тесте, означает, что у человека нет антител к коронавирусу, две - что он либо болен, либо уже перенес COVID-19.

Для изготовления тестов в Китае закуплено специальное оборудование. Как пояснили в университете, оно достаточно компактное, использовать оборудование можно будет для создания любых тест-систем.

Параллельно с разработкой тест-полосок в КФУ продолжается процесс создания вакцины против новой коронавирусной инфекции, первые результаты надеются получить в мае.