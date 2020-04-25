В Казани молодой человек пойдет под суд за применение насилия в отношении представителя власти во время исполнения им должностных обязанностей и публичное оскорбление правоохранителя, также совершенное во время несения им службы.

По данным Следкома РТ, в ночь на 23 февраля 23-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в караоке-баре «Riva» на улице Фатыха Амирхана. Администрация заведения вызвала полицию. Когда на место происшествия прибыли двое стражей порядка, обвиняемый несколько раз ударил одного из них кулаком в лицо, а другого – публично оскорбил нецензурной бранью.

Сотрудник полиции получил травмы средней тяжести. Свою вину мужчина частично признал. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.