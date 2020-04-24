В Татарстане создадут маршрут по местам съемок сериала "Зулейха открывает глаза". Он будет включать локации в центре Казани, поселок-декорацию Семрук в Лаишевском районе и этнографический музей под открытым небом "Татар авалы".

Желание создать такой маршрут высказали туроператоры республики, идею поддержал Госкомитет по туризму.

"Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений", - заявил Сергей Иванов, председатель Госкомитета.

Одобрили начинание и экскурсоводы республики.

"Думаю, туристам интересно увидеть знакомые по фильму места, - отметил Михаил Лапкин, председатель Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан, – нам интересно было бы взяться за разработку этого маршрута. Надеюсь, когда туристы вернутся в Татарстан и все ограничения будут сняты, маршрут будет пользоваться популярностью".

Напомним, что сериал "Зулейха открывает глаза" был снят по книге писательницы из Казани Гузель Яхиной и вышел в эфир с 13 по 23 апреля.