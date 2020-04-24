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Помогает ли работодатель: казанские таксист, курьер и продавец рассказали о работе во время эпидемии

Cегодня, 16:35 99 0
Яна Крутовских
Нужно поблагодарить не только врачей

Сотни казанцев каждый день выходят на работу для того, чтобы люди могли сидеть дома без неудобств. Но безопасно ли это для них?

Мы опросили казанцев и выявили, что 66,67% опрошенных не обеспечены работодателем всеми необходимыми средствами. 

Работодатель должен понимать масштабы риска и обеспечить работника необходимыми средствами защиты. Мы считаем, сегодня работа должна быть организована так, чтобы курьер/таксист/продавец не имел повышенный риск заражения.

 

Раиль - автор YouTube канала "Дневник Таксиста"

Как изменился процесс работы после введения режима самоизоляции?

Количество заявок упало примерно на 70%. Яндекс обещал поддерживать водителей. Если правильно посчитать, то получится, что сейчас средняя стоимость поездки стала 70 рублей.

Раньше у нас был гарантированный бонус – сделай 35 заявок и, сколько бы денег заявки не принесли, Яндекс доплатит до 6800 рублей. Сейчас этот бонус уронили до 3800.

Получается, у нас упало и количество, и стоимость заказов. Добрать до бонуса – задача из разряда фантастики. Поэтому и заработок упал примерно на 80%.

Как работодатель обеспечивает вашу безопасность во время работы?

Яндекс открыл 8-9 пунктов дезинфекции машин в городе. Но их сделали платными – от 130 рублей. На не дезинфицированной машине ездить мы не имеет право. Масками, перчатками и дезинфекторами, конечно, никто не снабжал.

Но, каждый раз перед началом смены мы проходим опрос о состоянии здоровья. Также регулярно приходит оповещение о том, что нужно продезинфицировать и проветрить машину, выполнять заказы только в маске, и провозить не больше 2-х пассажиров.

Клиенты соблюдают рекомендации?

По-разному. Всего я выделил три категории:

  1. Те, что соблюдают все рекомендации
  2. Те, кому как то по барабану. Ну, как бы для галочку могут и надеть масочку, а сесть при этом вперед
  3. Те, кому вообще плевать. Они верят, что Путин гуманоид а вирус привезли НЛО.

Что отвечает Яндекс.Такси?

Как вы обеспечиваете безопасность водителей и пассажиров с учетом эпидемиологической обстановки?

Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности как водителей, так и пользователей. Наша команда проинформировала и водителей, и перевозчиков о том, какие меры предосторожности следует предпринимать, мы сделали для водителей бесплатной самодиагностику на пунктах телемедицинского контроля и помогаем партнерам-перевозчикам с организацией дезинфекции автомобилей такси. Пользователям мы напоминаем о том, что самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции - это безналичная оплата.  

Проверяете ли вы состояние здоровья водителя перед началом его работы?

Состояние здоровья водителя в любом случае проверяется перед выходом на рейс в ходе предрейсового осмотра - это обязательная по закону процедура, и, разумеется, сейчас она так же обязательна. Ее организация - обязанность перевозчика. Однако сейчас мы, со своей стороны, запустили в ряде городов (в том числе - в Казани) возможность бесплатной удаленной консультации с врачом для водителей, выполняющих заказы Яндекс.Такси, и курьеров, выполняющих заказы Яндекс.Еды.

Несет ли компания ответственность в случае, если водитель заболеет коронавирусом и станет известно, что это произошло во время работы? (Оказывает ли компания поддержку, если это произошло не во время работы?)

Ранее мы объявляли, что Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка формируют фонд, направленный на финансовую поддержку водителей и курьеров. Решение об этом уже одобрено Советом директоров MLU BV. Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными. Это - инициатива нашей компании.

 

Как изменилась организация работы после введения режима самоизоляции?

Мы стали работать только в перчатках и масках, нам их выдают на работе. Маски многоразовые, а перчатки только на один день. Ну и антисептики, конечно – одна большая бутыль с распылителем и маленькие спиртовые салфетки.

В остальном все также – работаем до 22:00. Но, так как транспорт только ходит только до 21:00, нам возмещают траты на такси.

У вас появилась возможность зарабатывать больше?

Оплата никак не поменялась. Единственное – выделяют на такси по 150 рублей.

Люди соблюдают рекомендации (дистанция, маски, перчатки)?

30-40% соблюдают людей ходят в масках и перчатках. А вот на дистанцию всем, как правило, плевать. Мы сами просим соблюдать дистанцию, но из-за этого появляются напряженные ситуации. Никто не хочет слышать упреки, они думают, что делают все правильно.

 

Что отвечает РусАлка?

Как вы обеспечиваете безопасность курьеров с учетом эпидемиологической обстановки?

Все торговые точки обеспечены термометрами, журналом измерения температуры, дезинфекторами, масками и перчатками. Все это контролирует директор магазина.

Если мы выявим, что у работника температура, то отправим домой и проконтролируем, чтобы он обратился к врачу.

Насколько часто проходит дезинфекция помещения?

К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос

У продавцов появилась возможность зарабатывать больше, чем до введения режима самоизоляции?

Мы никого не сокращаем, а мотивация изменилась в лучшую сторону, но мы не можем рассказать, как именно – коммерческая тайна. 

Несете ли вы ответственность в случае, если курьер заболеет коронавирусом? (Оказывает ли компания поддержку, если это произошло не во время работы?)

Мы еще не сталкивались с этим, поэтому мер не разрабатывали.

 

Как изменилась организация работы после введения режима самоизоляции?

Теперь мы доставляем заказ только до двери, никакого контакта с клиентом. И это контролируется - каждую доставку мы фотографируем у двери и отправляем в чат. А все заказы оплачиваются только онлайн. С чаевыми тоже стало проще – клиенты могут оставлять их по карте.

Если заказ приходит в больницу или поликлинику, мы несет его только до проходной. А если до инфекционной больницы, мы можем вообще отказаться от заказа.

Как работодатель обеспечивает вашу безопасность во время работы?

На 5 дней нам рабочих дней нам выдают набор. Мне, в целом, его хватает. За 6 часов 2-3 раза меняю маску.

  1. Маски – 10 шт
  2. Антисептик -1  
  3. 5 пар перчаток
  4. Спиртовые салфетки – 10 штук

Некоторые рестораны изменяют нам температуру перед заказом. И в приложении, и в новостных каналах нам рекомендуют чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Лично я меняю маску 2-3 раза за 6 часов.

Люди соблюдают рекомендации (дистанция, маски, перчатки)?.

Многие стараются быть осторожными. В первое время не все знали о бесконтактной доставке и очень удивлялись. Но сейчас относятся с пониманием, благодарят и хвалят.

Есть конечно и такие, кто не хочет соблюдать рекомендации. Курьеры стали жаловаться и нам сказали строже говорить о том, насколько важна дистанция.

 

Что отвечает Яндекс.Еда?

Как вы обеспечиваете безопасность курьеров с учетом эпидемиологической обстановки?

Чтобы снизить риски и для курьеров, и для клиентов, все заказы сейчас доставляются бесконтактно. Если курьер нарушает это правило, его могут заблокировать в сервисе. Средства дезинфекции и защиты сейчас бесплатно выдаются в офисах курьерских служб.

Проверяете ли вы состояние здоровья водителя перед началом его работы?

Многие рестораны, подключенные к платформе, отслеживают состояние здоровья курьеров при каждой передаче заказа: измеряют температуру, а также просят продезинфицировать руки и термосумку.

Несет ли компания ответственность в случае, если водитель заболеет коронавирусом и станет известно, что это произошло во время работы? (Оказывает ли компания поддержку, если это произошло не во время работы?)

Совместно с Яндекс.Такси мы создали фонд, из которого будут осуществляться выплаты курьерам и водителям в случае заболевания коронавирусом или вынужденной самоизоляции из-за контакта с заболевшим. Для всех остальных случаев с октября 2019 года курьеры застрахованы на всех активных слотах на сумму до 2 млн рублей.

 

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комментарии

Горожанин
0
24 апреля 2020
17:32
У меня в перчатках руки потеют, а потом мерзнут, я хожу в руковичках на меху.

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02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате