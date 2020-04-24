Сотни казанцев каждый день выходят на работу для того, чтобы люди могли сидеть дома без неудобств. Но безопасно ли это для них?

Мы опросили казанцев и выявили, что 66,67% опрошенных не обеспечены работодателем всеми необходимыми средствами.

Работодатель должен понимать масштабы риска и обеспечить работника необходимыми средствами защиты. Мы считаем, сегодня работа должна быть организована так, чтобы курьер/таксист/продавец не имел повышенный риск заражения.

Раиль - автор YouTube канала "Дневник Таксиста"

Как изменился процесс работы после введения режима самоизоляции?

Количество заявок упало примерно на 70%. Яндекс обещал поддерживать водителей. Если правильно посчитать, то получится, что сейчас средняя стоимость поездки стала 70 рублей.

Раньше у нас был гарантированный бонус – сделай 35 заявок и, сколько бы денег заявки не принесли, Яндекс доплатит до 6800 рублей. Сейчас этот бонус уронили до 3800.

Получается, у нас упало и количество, и стоимость заказов. Добрать до бонуса – задача из разряда фантастики. Поэтому и заработок упал примерно на 80%.

Как работодатель обеспечивает вашу безопасность во время работы?

Яндекс открыл 8-9 пунктов дезинфекции машин в городе. Но их сделали платными – от 130 рублей. На не дезинфицированной машине ездить мы не имеет право. Масками, перчатками и дезинфекторами, конечно, никто не снабжал.

Но, каждый раз перед началом смены мы проходим опрос о состоянии здоровья. Также регулярно приходит оповещение о том, что нужно продезинфицировать и проветрить машину, выполнять заказы только в маске, и провозить не больше 2-х пассажиров.

Клиенты соблюдают рекомендации?

По-разному. Всего я выделил три категории:

Те, что соблюдают все рекомендации Те, кому как то по барабану. Ну, как бы для галочку могут и надеть масочку, а сесть при этом вперед Те, кому вообще плевать. Они верят, что Путин гуманоид а вирус привезли НЛО.

Что отвечает Яндекс.Такси?

Как вы обеспечиваете безопасность водителей и пассажиров с учетом эпидемиологической обстановки?

Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности как водителей, так и пользователей. Наша команда проинформировала и водителей, и перевозчиков о том, какие меры предосторожности следует предпринимать, мы сделали для водителей бесплатной самодиагностику на пунктах телемедицинского контроля и помогаем партнерам-перевозчикам с организацией дезинфекции автомобилей такси. Пользователям мы напоминаем о том, что самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции - это безналичная оплата.

Проверяете ли вы состояние здоровья водителя перед началом его работы?

Состояние здоровья водителя в любом случае проверяется перед выходом на рейс в ходе предрейсового осмотра - это обязательная по закону процедура, и, разумеется, сейчас она так же обязательна. Ее организация - обязанность перевозчика. Однако сейчас мы, со своей стороны, запустили в ряде городов (в том числе - в Казани) возможность бесплатной удаленной консультации с врачом для водителей, выполняющих заказы Яндекс.Такси, и курьеров, выполняющих заказы Яндекс.Еды.

Несет ли компания ответственность в случае, если водитель заболеет коронавирусом и станет известно, что это произошло во время работы? (Оказывает ли компания поддержку, если это произошло не во время работы?)

Ранее мы объявляли, что Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка формируют фонд, направленный на финансовую поддержку водителей и курьеров. Решение об этом уже одобрено Советом директоров MLU BV. Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными. Это - инициатива нашей компании.

Как изменилась организация работы после введения режима самоизоляции?

Мы стали работать только в перчатках и масках, нам их выдают на работе. Маски многоразовые, а перчатки только на один день. Ну и антисептики, конечно – одна большая бутыль с распылителем и маленькие спиртовые салфетки.

В остальном все также – работаем до 22:00. Но, так как транспорт только ходит только до 21:00, нам возмещают траты на такси.

У вас появилась возможность зарабатывать больше?

Оплата никак не поменялась. Единственное – выделяют на такси по 150 рублей.

Люди соблюдают рекомендации (дистанция, маски, перчатки)?

30-40% соблюдают людей ходят в масках и перчатках. А вот на дистанцию всем, как правило, плевать. Мы сами просим соблюдать дистанцию, но из-за этого появляются напряженные ситуации. Никто не хочет слышать упреки, они думают, что делают все правильно.

Что отвечает РусАлка?

Как вы обеспечиваете безопасность курьеров с учетом эпидемиологической обстановки?

Все торговые точки обеспечены термометрами, журналом измерения температуры, дезинфекторами, масками и перчатками. Все это контролирует директор магазина.

Если мы выявим, что у работника температура, то отправим домой и проконтролируем, чтобы он обратился к врачу.

Насколько часто проходит дезинфекция помещения?

К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос

У продавцов появилась возможность зарабатывать больше, чем до введения режима самоизоляции?

Мы никого не сокращаем, а мотивация изменилась в лучшую сторону, но мы не можем рассказать, как именно – коммерческая тайна.

Несете ли вы ответственность в случае, если курьер заболеет коронавирусом? (Оказывает ли компания поддержку, если это произошло не во время работы?)

Мы еще не сталкивались с этим, поэтому мер не разрабатывали.

Как изменилась организация работы после введения режима самоизоляции?

Теперь мы доставляем заказ только до двери, никакого контакта с клиентом. И это контролируется - каждую доставку мы фотографируем у двери и отправляем в чат. А все заказы оплачиваются только онлайн. С чаевыми тоже стало проще – клиенты могут оставлять их по карте.

Если заказ приходит в больницу или поликлинику, мы несет его только до проходной. А если до инфекционной больницы, мы можем вообще отказаться от заказа.

Как работодатель обеспечивает вашу безопасность во время работы?

На 5 дней нам рабочих дней нам выдают набор. Мне, в целом, его хватает. За 6 часов 2-3 раза меняю маску.

Маски – 10 шт Антисептик -1 5 пар перчаток Спиртовые салфетки – 10 штук

Некоторые рестораны изменяют нам температуру перед заказом. И в приложении, и в новостных каналах нам рекомендуют чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Лично я меняю маску 2-3 раза за 6 часов.

Люди соблюдают рекомендации (дистанция, маски, перчатки)?.

Многие стараются быть осторожными. В первое время не все знали о бесконтактной доставке и очень удивлялись. Но сейчас относятся с пониманием, благодарят и хвалят.

Есть конечно и такие, кто не хочет соблюдать рекомендации. Курьеры стали жаловаться и нам сказали строже говорить о том, насколько важна дистанция.

Что отвечает Яндекс.Еда?

Как вы обеспечиваете безопасность курьеров с учетом эпидемиологической обстановки?

Чтобы снизить риски и для курьеров, и для клиентов, все заказы сейчас доставляются бесконтактно. Если курьер нарушает это правило, его могут заблокировать в сервисе. Средства дезинфекции и защиты сейчас бесплатно выдаются в офисах курьерских служб.

Проверяете ли вы состояние здоровья водителя перед началом его работы?

Многие рестораны, подключенные к платформе, отслеживают состояние здоровья курьеров при каждой передаче заказа: измеряют температуру, а также просят продезинфицировать руки и термосумку.

Несет ли компания ответственность в случае, если водитель заболеет коронавирусом и станет известно, что это произошло во время работы? (Оказывает ли компания поддержку, если это произошло не во время работы?)

Совместно с Яндекс.Такси мы создали фонд, из которого будут осуществляться выплаты курьерам и водителям в случае заболевания коронавирусом или вынужденной самоизоляции из-за контакта с заболевшим. Для всех остальных случаев с октября 2019 года курьеры застрахованы на всех активных слотах на сумму до 2 млн рублей.