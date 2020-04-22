В Инстаграме помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой появились фотографии ее супруга, режиссера Тимура Бекмамбетова, в роли волонтера KazanExpress.

На фото Бекмамбетов запечатлен в униформе и с "Коробкой добра". Это проект от маркетплейса, который предполагает доставку бесплатного продуктового набора пенсионерам.

"Люблю своего мужа. волонтерит", - написала Фишман на своей странице.

В комментариях подписчики поддержали инициативу, однако отметили, что режиссер развозит продукты без перчаток, которые также положено надевать. В ответ на это автор поста пообещала проконтролировать наличие перчаток у супруга.