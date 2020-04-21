На пожаре в пгт Нижние Вязовые Зеленодольского района погиб мужчина. По данным МЧС РТ, сообщение о возгорании поступило 20 апреля в 23 часа 18 минут, горело помещение по адресу 2-я железнодорожная, дом № 2.

Спустя семь минут к месту пожара прибыли огнеборцы. На месте происшествия сложилась следующая обстановка: открытым огнём горел одноэтажный дощатый дом, произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные подразделения встречали соседи, с их слов, в доме проживал пенсионер 1955 года рождения. Отопления в доме нет.

Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем

В 23 часа 33 минуты пожар был локализован, спустя еще восемь минут открытое горение удалось ликвидировать.

В 00 часов 10 минут в ходе разборки обрушившихся строений внутри дома на расстоянии 1 метра от западной стены обнаружено тело хозяина дома.

В результате пожара сгорел дом на площади 16 кв. м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.