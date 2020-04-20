В ближайшие дни синоптики Татарстана обещают существенное ухудшение погоды.

По данным Гидрометцентра, во вторник, 21 апреля, Татарстан будет находиться в передней части циклона. При прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются дожди, утром и днем местами сильные и в отдельных районах с грозой. Также утром и днем ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Ночью температуры составят +1..+6˚, днем +6..+11˚, местами в южных и восточных районах воздух прогреется до +13..+18˚.

В среду циклон отойдет на восток, Татарстан окажется в его тыловой части. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами небольшие. Ветер южный с переходом днем на северо-западный сильный, местами порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1..+6˚, днем +4..+9˚.

В четверг в тыловой части циклона прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах возможна кратковременная метель. Сохранится сильный северо-западный ветер порывами 15-20 м/с. Температурный фон продолжит понижаться и составит ночью -3..+2˚, днем не выше +1..+6˚. Местами установится временный снежный покров, ночью и утром на дорогах образуется гололедица.