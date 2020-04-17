Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе совещания с директорами школ города выдвинул предложение о переводе всех общеобразовательных учреждений на пятидневку. Он отметил, что в этом может помочь дистанционное обучение, которое сейчас внедрено из-за распространения коронавируса. Дети переходят на самообразование, самостоятельное освоение предметов, а с помощью дистанта можно проводить часть занятий удаленно.

Мэр поручил проработать нормативную базу и рассмотреть на будущий учебный год возможность перехода на пятидневную рабочую неделю во всех школах города.

"Нужно обязательно извлечь уроки и все плюсы из нынешней ситуации. Это поручение директорскому корпусу – еще раз исследовать все преимущества онлайн-обучения и начать в новом учебном году переводить в этот формат дополнительные занятия, факультативы. Мы давно мечтали о пятидневке. С тем опытом, который мы имеем, мы сможем объединить обычный учебный процесс и онлайн-обучение, соблюдая при этом все нормативные акты" - подчеркнул мэр города.

Напомним, ранее стало известно, когда в этом году у школьников Татарстана закончится учебный год.