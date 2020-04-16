Вечером 15 апреля в Лаишевском районе в результате падения дерева погибла 5-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, ребенок гулял на территории домохозяйства в одном из садоводческих товариществ, когда сильный порыв ветра сломал 22-метровую березу, росшую на участке. В результате падения дерева, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.