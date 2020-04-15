На вокзалах Казани пассажирам начали измерять температуру

На железнодорожных вокзалах Казани пассажирам начали измерять температуру. Об этом сообщиил в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Бесконтактная термометрия проводится у всех пассажиров внутренних рейсов на железнодорожных вокзалах Казань и Казань-2. Медицинские сотрудники осуществляют замеры при выходе пассажиров со станции.

Параллельно специалисты Центра гигиены и эпидемиологии РТ предупреждают граждан об обязательном

выполнении всех рекомендаций. Пассажиры, прибывшие из регионов с повышенным количеством заболеваний, получают на руки извещения об обязательной самоизоляции.

Помимо этого, на вокзалах ежедневно проводится санитарная обработка. Сотрудники обеспечены

необходимыми средствами индивидуальной защиты и проинструктированы о правилах личной безопасности в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.