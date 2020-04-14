Как в Казани получить дополнительные выплаты семьям с детьми. 10 ответов на самые популярные вопросы

7 апреля президент РФ подписал указ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". Согласно документу, российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь полагается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

14 апреля начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по РТ Гульсина Сабирова ответила на самые распространенные вопросы о дополнительных выплатах семьям с детьми.

Кому полагаются выплаты?

Право на выплату имеют две категории граждан – граждане, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, и граждане, которые имеют право на материнский капитал, но в полном объеме уже распорядились средствами. Выплаты устанавливаются на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Повлияют ли эти выплаты на материнский капитал?

Ежемесячная выплата не уменьшает средства материнского семейного капитала. Она также не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Выплаты полагаются только малоимущим семьям?

На ежемесячную выплату имеют право все семьи, независимо от получаемого дохода и материального благосостояния семьи.

Кто не может получить выплату?

Если в марте ребенку исполняется 3 года, выплата ему не полагается. Если ребенку исполняется 3 года в апреле, то выплата составит 5 тысяч рублей за апрель.

Как подать заявление?

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление непосредственно в органы Пенсионного фонда или в электронном виде через систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или в личном кабинете застрахованного лица информационной системы Пенсионного фонда РФ.

Кто может подать заявление?

Подать заявление может только владелец сертификата или его представитель (в том числе супруг) c предоставлением документа, подтверждающего полномочия.

Когда можно подавать заявления?

Заявления на выплаты в республике принимаются с 8 апреля по 1 октября текущего года. При подаче заявления с 1 июня по 30 сентября выплата будет осуществляться сразу в полном размере.

Можно ли подать 1 заявление на нескольких детей?

Да, если в семье несколько детей не достигли возраста трех лет, то подается одно заявление.

Можно ли претендовать на выплаты, если ребенок родится в мае?

Если ребенок родится в мае, то семья получит выплаты за 2 месяца – май и июнь.

Можно ли претендовать на выплаты, если ребенок родится в июне?

Если ребенок родится в июне, то ему будут положены выплаты только за июнь.

Ожидается, что всего в 2020 году заявления на выплаты подадут около 80 тыс. человек. Предполагаемая сумма финансирования - 1 млрд 250 тысяч рублей.

Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии Пенсионного фонда РТ: 279 27 27.