В Казани будут судить 46-летнего мужчину, который отправлял девочке порнографические материалы

В Казани мужчину обвиняют в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних через интернет, а также в иных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По версии следствия, в июле 2019 года 46-летний обвиняемый в одной из социальных сетей познакомился с 12-летней школьницей. При этом на странице злоумышленника был указан возраст - 22 года. В течении месяца мужчина переписывался с несовершеннолетней, направляя ей различные сообщения, которые согласно заключению комплексной психолого-искусствоведческой судебной экспертизы, являются материалами порнографического характера.

Вину обвиняемый признал полностью. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.