Казанско-Вятский епископ РПСЦ призвал ходить в храмы и молиться Богу, чтобы язва отошла

8 апреля в Санкт-Петербурге состоялась онлайн-конференция «Религия в эпоху самоизоляции».

В работе конференции принял участие Казанско-Вятский епископ Русской Православной Старообрядческой Церкви Евфимий (Дубинов). На вопрос ведущего об эпидемиологической обстановке в своей епархии, владыка Евфимий заявил, что храмы РПСЦ в Казани остаются открытыми для прихожан и продолжают свою деятельность.

«У нас открытые храмы. Более того, я призываю в эти дни ходить в храмы и молиться Богу, чтобы язва отошла. Я несу ответственность за свою паству перед Богом и учу людей, чтобы они с одной стороны соблюдали указания, а с другой — не забывали Бога», — пояснил старообрядческий епископ.

Также владыка добавил, что РПСЦ рекомендовала своим прихожанам избегать скопления людей по дороге на службу, не контактировать друг с другом при посещении богослужения. При этом в храмах без изменений исполняются все уставные обычаи: целование креста и святыни.

«Это обязательно происходит. И что самое главное, причастие происходит. И, как известно, после причастия сам епископ последний потребляет из этой ложки и Чаши», — отметил владыка Евфимий.

Ранее мы выпустили фоторепортаж о том, как в казанской церкви и мечети люди соблюдают рекомендации ВОЗ.