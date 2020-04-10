В Татарстане появится новая причина для разрешения на выход из дома

В список причин, по которым жители РТ могут выйти из дома во время самоизоляции, добавят новый пункт. Это посещение многофункциональных центров и пенсионного фонда. Информация прозвучала сегодня в ходе онлайн-брифинга в кабмине республики.

Также сообщается, что с 13 апреля офисы МФЦ возобновят свою работу, однако в несколько ограниченном режиме. Будут работать не все окна, для того чтобы сотрудники и посетители могли соблюдать необходимую дистанцию, а сам прием будет проходить исключительно по предварительной записи и по вопросам, которые не предусматривают подачу заявлений в электронном виде.