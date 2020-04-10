Житель Казани лег спать в одежде и получил ножом в живот от пасынка

В Казани будут судить 17-летнего парня, который ударил ножом в живот отчима.

По версии следствия, 1 января 2020 года около часа ночи юноша, находясь в квартире на улице Гаврилова, в ходе скандала с нетрезвым отчимом ударил его ножом в живот. Осознав содеянное, пасынок стал оказывать мужчине первую помощь, а затем сам вызвал скорую помощь. Как выяснилось, конфликт произошел из-за сделанного обвиняемым потерпевшему замечания по поводу того, что тот лег спать в одежде.

Свою вину обвиняемый частично признал. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд для рассмотрения по существу.