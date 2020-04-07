Глава Высокогорского района, у которого заподозрили COVID-19, выписался из больницы

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выписался из больницы после получения отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на слова руководителя аппарата совета Высокогорского муниципального района Альберта Гусамова.

Ранее главу района госпитализировали в городскую больницу №7 в Казани. О подозрении на коронавирус Калимуллин рассказал сам. Выяснилось, что всего было проведено пять тестов на выявление COVID-19, все они оказались отрицательными.

«Рустам Галиуллович простудился, он обращался за медицинской помощью в Высокогорскую ЦРБ. Тест на коронавирус отрицательный», - прокомментировал Гусамов.

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Отметим, за прошедшие сутки в Татарстане не было зафиксировано новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в республике выявлен 41 случай, 10 человек выздоровели.