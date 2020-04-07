В Казани появился новый вид мошенничества с использованием медицинских масок

В Казани на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации участились случаи мошенничества, сообщают в пресс-службе мэрии.

Так, 31 марта под предлогом продажи медицинских масок и антисептиков мошенники заработали 87 тысяч рублей. По данным сотрудников городской полиции, на стационарный номер одной из аптек по ул.Чистопольская позвонила неизвестная, которая представилась заведующей. Она сообщила, что в ближайшее время ожидается привоз медицинских масок и антисептиков. Звонившая попросила сотрудницу аптеки перевести всю имеющуюся в кассе выручку на банковскую карту для оплаты товара.

24-летний фармацевт выполнила все условия неизвестной и перевела 87 тыс. рублей. Однако в назначенное время товар так и не получила. Спустя некоторое время девушка созвонилась с заведующей, которая сообщила, что не давала никаких указаний. Таким образом, девушка поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции работают над раскрытием преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Как отмечают в Управлении МВД России по Казани, это не единичный случай в городе. За прошедшую неделю в полицию поступило четыре подобных заявления.