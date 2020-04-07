В Казани трамвай сошел с рельс и врезался в столб

В Казани трамвай №5 сошел с рельс и врезался в столб. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

По информации свидетелей аварии, она произошла в микрорайоне Солнечный город, транспортное средство не вписалось в поворот. Официальной информации и данных о пострадавших пока нет.

Казанцы в комментариях к посту выдвигают свои версии:

"Гоняют потому-что!!! Трамваи из-за отсутствия людей стали легче, это и способствовало схождению с рельс."

"Резину рано сменил, занесло"

"Трамвай не виноват. Просто рельсы проложили не так"

"Чихнул наверное водила и нечаянно по газам"

"Не трамвай, объедет, говорили они" - шутят казанцы.

Напомним, в марте в Казани за одну неделю трамваи дважды становились участниками смертельных ДТП, погибла два пешехода. А ранее казанский горящий трамвай появился на сувенирной продукции из Петербурга.