В Казани сын убил свою 60-летнюю мать и напал на сестру

В Казани расследуют дело об убийстве 60-летней женщины.

Как сообщают в Следкоме РТ, 3 апреля в квартире одного из домов по проспекту Победы обнаружено тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения шеи. Кроме того, с ножевыми ранениями различных частей тела в больницу госпитализирована ее 31-летняя дочь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний сын потерпевшей, по предварительным данным, ранее состоявший на учете у врача-психиатра. Причастность к совершению преступления он признал полностью. Следствие полагает, что в ходе конфликта с матерью, злоумышленник ударил ее ножом, после чего напал на пытавшую защитить ее сестру.

Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.