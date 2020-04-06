В Татарстане выписали из больницы еще двоих переболевших коронавирусом

Двоих пациентов, переболевших коронавирусом, выписали сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Таким образом, всего в Татарстане выздоровели 8 человек.

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На данный момент в республике зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом, которые носят преимущественно завозной характер. 33 человека остаются под наблюдением врачей. За последние сутки в РТ выявлено 16 заболевших, в оперштабе объяснили причины такого числа зараженных за один день.