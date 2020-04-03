Митрополит Феофан пролетел вертолетным крестным ходом над Казанью в связи с коронавирусом

Сегодня, в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, в связи с распространением эпидемии коронавируса митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на вертолете совершил воздушный крестный ход с Казанской и Седмиезерной иконами Божией Матери над столицей Татарстана.
Как сообщают в пресс-службе татарстанской митрополии, иконы доставили на вертолетную площадку из Казанско-Богородицкого мужского монастыря и Петропавловского собора Казани. Глава Татарстанской митрополии прибыл на площадку после встречи с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. В ходе состоявшегося общения было подписано совместное заявление духовных лидеров региона.
В воздухе святыни сопровождали секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко, наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), благочинный I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков, наместник Введенского Кизического мужского монастыря игумен Пимен (Ивентьев).
Во время воздушного крестного хода духовенство совершало молитву о заболевших, о властях и жителях Татарстана, а также обо всех, кто особо трудится в период чрезвычайной ситуации — врачах, сотрудниках социальных и экстренных служб.
Напомним, что в Татарстане на сегодняшний день коронавирус выявлен у 25 человек, летальных исходов нет, шестеро уже выписаны из больницы.
комментарии
"Не сотвори себе кумира ни из камня, ни из металла, ни из дерева и не поклоняйся ему"
Для чего летать, ибо "бох он визде"?
Все ли нужные иконы он взял, вдруг забыл какую доску крашеную и фсё, коту под хвост вся клоунада?
Он со справкой или по смс регистрировался?
Он со справкой или по смс регистрировался?
В настоящее время термин республика по-прежнему чаще всего означает систему правления, которая получает свою власть от народа, а не на другой основе, например, престолонаследия или божественного права.
В настоящее время термин республика по-прежнему чаще всего означает систему правления, которая получает свою власть от народа, а не на другой основе, например, престолонаследия или божественного права.