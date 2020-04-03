В Татарстане будут судить мужчину, который год развращал свою падчерицу

41-летнего жителя Лаишевского района обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным Следкома республики, в одном из населенных пунктов Лаишевского района с 2018 по 2019 год злоумышленник систематически совершал в отношении своей падчерицы, 2005 года рождения, насильственные действия сексуального характера. Кроме того, демонстрировал видео интимного характера. При этом обвиняемый постоянно запугивал девочку, чтобы она ничего никому не говорила. В декабре 2019 года, когда отчим начал вести себя агрессивно, потерпевшая рассказала обо всем дяде и тот в свою очередь обратился в

правоохранительные органы.

Вину злоумышленник не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.