В России запретили торжественные регистрации браков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить торжественные регистрации брака в ЗАГСах страны. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
Также Минюсту России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.
Напомним, раннее корреспондент ProKazan.ru разбирался, как проводят в Татарстане свадьбы в условиях пандемии.
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