В России запретили торжественные регистрации браков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить торжественные регистрации брака в ЗАГСах страны. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Также Минюсту России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

Напомним, раннее корреспондент ProKazan.ru разбирался, как проводят в Татарстане свадьбы в условиях пандемии.