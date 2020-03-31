В Казани сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали двоих местных жителей за кражу денег из автомобиля «Лексус».

По данным пресс-службы МВД РТ, подозреваемые вели наблюдение за лицами, приезжающими в офис одного из банков с целью совершения краж из автомашин, припаркованных на парковке учреждения.

Присмотрев автомобиль «Лексус», один из них направился за потерпевшей в банк и сообщал о ее передвижениях своему сообщнику, который, в свою очередь, с использованием «код-грабера» взломал штатную сигнализацию автомашины и похитил деньги в сумме 2500 шведских крон и 1300 рублей.

Злоумышленники были задержаны сразу после совершения кражи. При них обнаружены и изъяты похищенные деньги, средства связи и «код-грабер».

Стоит отметить, что фигуранты ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение насильственных и корыстно-насильственных преступлений.

В настоящий момент по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ. Кроме этого, имеется информация о причастности задержанных к серии аналогичных краж, совершенных возле крупных торговых центров, банков и дошкольных учреждений. Проводятся следственные действия.