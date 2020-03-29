Ученые назвали температуру максимальной активности коронавируса

Ученые университета Гонкога выяснили, при какой температуре вирус SARS-CoV-2 проявляет наибольшую активность.

По данным исследований, это температура около 4 градусов. Именно в таких условиях вирус при отсутствии дезинфекции может сохранять активность до 14 дней, только после двух недель она начнет снижаться. При этом вирус не переносит высокие температуры: активность его снижается уже при 70 градусах.

Ученые также отметили, что вирус может сохраняться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, и призвали к их тщательной дезинфекции.

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